12:49, 13 января 2026Россия

В Новокузнецке остался один роддом после смерти девяти младенцев

РИА Новости: В Новокузнецке сейчас работает только роддом №2
Майя Назарова

Фото: sukanya sitthikongsak / Shutterstock / Fotodom  

В Новокузнецке сейчас работает только роддом №2. О единственном оставшемся медицинском учреждении в городе после смерти девяти младенцев рассказали РИА Новости в Минздраве Кемеровской области.

В региональном ведомстве отметили, что после выписки всех пациенток и новорожденных в роддоме №1 проведут плановую профилактическую обработку. В Минздраве подчеркнули, что новокузнецкий роддом №1 прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

До этого главврач новокузнецкой больницы №1 имени Курбатова Виталий Херасков, отстраненный от должности, впервые прокомментировал ситуацию. Он отверг вину медиков.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил Хераскова.

О трагедии в роддоме в Новокузнецке стало известно 13 января. По предварительным данным, девять младенцев не выжили из-за острой респираторной инфекции у медперсонала.

