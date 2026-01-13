Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 13 января 2026Россия

В роддоме в Новокузнецке предлагали парные роды за 60 тысяч рублей

В роддоме Новокузнецка предлагали парные роды за 60 тысяч с поломанными ваннами
Майя Назарова

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom  

В роддоме №1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники не выжили девять детей, предлагали парные роды за 60 тысяч рублей в палатах с поломанными ваннами. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, такие палаты в медицинском учреждении относили к комфорт-классу. Пациентки новокузнецкого роддома признались, что, даже заплатив, получали ужасный сервис.

Многие роженицы высказывали претензии к работе акушерки по фамилии Царапкина. По их словам, сотрудница грубила и во время родов могла заявить будущей матери, что у ее ребенка оторвется голова, если она не будет правильно тужиться.

Как выяснил Shot, Царапкину уже уволили из роддома.

До этого сообщалось, что отстраненный на время главврач больницы №1 Виталий Херасков не признал вину медперсонала в массовой смерти младенцев.

Пациентки неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях в роддоме. Одна из женщин упомянула, что во время родов врачи оторвали ребенку руку в прошлом году.

О трагедии в роддоме в Кемеровской области стало известно 13 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Женщина обратилась в полицию из-за лысины мужа

    25-летнего участника шоу нашли без признаков жизни

    Бабкина призналась в нежелании выходить из дома

    Назван срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

    Продажи ушедшего из России автобренда упали

    В роддоме в Новокузнецке предлагали парные роды за 60 тысяч рублей

    Легкомоторный самолет столкнулся с кенгуру во время посадки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok