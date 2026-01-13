В роддоме в Новокузнецке предлагали парные роды за 60 тысяч рублей

В роддоме Новокузнецка предлагали парные роды за 60 тысяч с поломанными ваннами

В роддоме №1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники не выжили девять детей, предлагали парные роды за 60 тысяч рублей в палатах с поломанными ваннами. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, такие палаты в медицинском учреждении относили к комфорт-классу. Пациентки новокузнецкого роддома признались, что, даже заплатив, получали ужасный сервис.

Многие роженицы высказывали претензии к работе акушерки по фамилии Царапкина. По их словам, сотрудница грубила и во время родов могла заявить будущей матери, что у ее ребенка оторвется голова, если она не будет правильно тужиться.

Как выяснил Shot, Царапкину уже уволили из роддома.

До этого сообщалось, что отстраненный на время главврач больницы №1 Виталий Херасков не признал вину медперсонала в массовой смерти младенцев.

Пациентки неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях в роддоме. Одна из женщин упомянула, что во время родов врачи оторвали ребенку руку в прошлом году.

О трагедии в роддоме в Кемеровской области стало известно 13 января.