Спорт
12:37, 14 января 2026Спорт

Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил цены в России и Северной Америке

Канадец Профака из «Нефтехимика»: Цены в России ниже, чем в Северной Америке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: San Diego Gulls / YouTube

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Нефтехимик Лука Профака сравнил цены в России и Северной Америке. Об этом сообщает Metaratings.

По словам игрока, в России они очень низкие. «Конечно, еда вкусная и более натуральная», — добавил Профака.

Он также рассказал, что его больше всего удивляет в КХЛ. «Здесь принято долго держать шайбу. А в Северной Америке более вертикальный хоккей и игра не так часто прерывается», — отметил Профака.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура сравнил уровень безопасности в России и США. По мнению игрока, в России гораздо безопаснее.

