Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

Букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча Кубка английской лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалисты отдают небольшое предпочтение «канонирам», на их победу можно поставить с коэффициентом 2,14. Успех «Челси» оценивается коэффициентом 3,65.

Первый матч противостояния пройдет 14 января на домашнем стадионе «Челси». 3 февраля соперников примет «Арсенал». Букмекеры не сомневаются, что «канониры» выйдут в финал по итогам двух матчей. Коэффициент на это событие составляет 1,32.

12 января букмекеры назвали фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/2026. Аналитики уверены в чемпионстве «Арсенала» с вероятностью около 80 процентов.