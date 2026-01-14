Описана обстановка в новокузнецком роддоме после массовой смерти младенцев

РЕН ТВ: Новокузнецкий роддом после смерти младенцев работает только на выписку

Роддом больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке в данный момент работает только на выписку. Обстановка в медучреждении описывается в сюжете РЕН ТВ.

По словам корреспондента телеканала, новых пациентов роддом не принимает. Внутри действует карантин. Работают следователи и специальная комиссия, которые изучают условия пребывания пациентов.

В беседе с журналистами родственники ожидающих выписки женщин рассказали, что после сообщений о массовой смерти младенцев переживали за недавно появившихся на свет детей.

Ранее правоохранители задержали главврача медучреждения и заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. Главврач больницы Виталий Херасков вину медиков отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями и их смерти не связаны между собой.

Журналисты выяснили диагнозы всех девяти детей. Так, почти у всех новорожденных диагностирована недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться в утробе матери. В свою очередь, Минздрав Кузбасса привел официальную статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.