Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 14 января 2026Россия

Описана обстановка в новокузнецком роддоме после массовой смерти младенцев

РЕН ТВ: Новокузнецкий роддом после смерти младенцев работает только на выписку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Роддом больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке в данный момент работает только на выписку. Обстановка в медучреждении описывается в сюжете РЕН ТВ.

По словам корреспондента телеканала, новых пациентов роддом не принимает. Внутри действует карантин. Работают следователи и специальная комиссия, которые изучают условия пребывания пациентов.

В беседе с журналистами родственники ожидающих выписки женщин рассказали, что после сообщений о массовой смерти младенцев переживали за недавно появившихся на свет детей.

Ранее правоохранители задержали главврача медучреждения и заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.

О смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка в новогодние праздники стало известно 13 января. За день до этого в медучреждении сообщили о закрытии на карантин. Главврач больницы Виталий Херасков вину медиков отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с патологиями и их смерти не связаны между собой.

Материалы по теме:
Начались задержания по делу о смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Что об этом известно?
Начались задержания по делу о смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Что об этом известно?
Сегодня
«Уборщица спасла моего ребенка». Что говорят родители и врачи о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
«Уборщица спасла моего ребенка». Что говорят родители и врачи о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
13 января 2026
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?
13 января 2026

Журналисты выяснили диагнозы всех девяти детей. Так, почти у всех новорожденных диагностирована недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться в утробе матери. В свою очередь, Минздрав Кузбасса привел официальную статистику, согласно которой с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в реанимации роддома находились 32 ребенка. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — у всех выявили внутриутробную инфекцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok