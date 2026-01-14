Реклама

Экономика
07:26, 14 января 2026Экономика

Страна БРИКС заплатила рекордную сумму за российские удобрения

РИА Новости: Бразилия заплатила 4 миллиарда долларов за удобрения из России
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2025 году Бразилия импортировала российских удобрений на рекордную с 2022 года сумму. Об этом сообщило РИА Новости.

В минувшем году прирост оценили в восемь процентов. Всего же эта страна БРИКС приобрела данной продукции у России на четыре миллиарда долларов. РФ обеспечила больше 25 процентов потребностей Бразилии в импорте удобрений. Китая занял второе место (19 процентов), а Канада на третьем (10 процентов).

По данным издания The Economist, если до начала конфликта на Украине Россия поставляла в ЕС около 30 процентов всех азотных удобрений, то к II кварталу 2025 года ее доля на рынке Европы выросла на треть.

В то же время Швеция и Финляндия предлагают включить в новый, 20-й пакет антироссийский санкций пункт о сокращении квот на импорт российских удобрений. Кроме того, речь идет о запрете на поставки предметов роскоши и отказе от обслуживания российских танкеров.

