Назван неочевидный способ повысить выносливость во время тренировок

Front Nutr: Кофеин перед тренировкой улучшает работоспособность спортсменов

Прием кофеина перед тренировкой может заметно улучшать работоспособность спортсменов в командных видах спорта, особенно в условиях нехватки кислорода. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая влияние кофеина на интервально-спринтерскую нагрузку, имитирующую игровой матч. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 15 молодых спортсменов, занимающихся командными видами спорта. В разные дни они выполняли длительный тест с сериями коротких максимальных спринтов в условиях умеренной гипоксии — сниженного содержания кислорода, аналогичного высотным или душным игровым условиям. За час до начала участники получали либо кофеин в дозе 6 миллиграммов г на килограмм массы тела, либо плацебо.

Результаты показали, что с кофеином спортсмены выполняли больше общей работы: продуктивность возрастала более чем на 5 процентов в обеих половинах теста. Также увеличивались пиковая и средняя мощность, а во второй половине нагрузки участники субъективно ощущали меньшую усталость и одышку, несмотря на более высокие показатели лактата в крови.

Авторы отмечают, что эффект связан не только с физиологической стимуляцией, но и с влиянием кофеина на восприятие нагрузки. По их мнению, умеренные дозы кофеина могут быть эффективным и доступным способом повысить выносливость и качество игры у спортсменов, особенно в условиях интенсивных матчей и ограниченного кислорода.

Ранее стало известно, что кофе содержит множество биоактивных соединений, которые могут оказывать защитный эффект на печень и почки.