Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:53, 15 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный способ повысить выносливость во время тренировок

Front Nutr: Кофеин перед тренировкой улучшает работоспособность спортсменов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Прием кофеина перед тренировкой может заметно улучшать работоспособность спортсменов в командных видах спорта, особенно в условиях нехватки кислорода. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая влияние кофеина на интервально-спринтерскую нагрузку, имитирующую игровой матч. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 15 молодых спортсменов, занимающихся командными видами спорта. В разные дни они выполняли длительный тест с сериями коротких максимальных спринтов в условиях умеренной гипоксии — сниженного содержания кислорода, аналогичного высотным или душным игровым условиям. За час до начала участники получали либо кофеин в дозе 6 миллиграммов г на килограмм массы тела, либо плацебо.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

Результаты показали, что с кофеином спортсмены выполняли больше общей работы: продуктивность возрастала более чем на 5 процентов в обеих половинах теста. Также увеличивались пиковая и средняя мощность, а во второй половине нагрузки участники субъективно ощущали меньшую усталость и одышку, несмотря на более высокие показатели лактата в крови.

Авторы отмечают, что эффект связан не только с физиологической стимуляцией, но и с влиянием кофеина на восприятие нагрузки. По их мнению, умеренные дозы кофеина могут быть эффективным и доступным способом повысить выносливость и качество игры у спортсменов, особенно в условиях интенсивных матчей и ограниченного кислорода.

Ранее стало известно, что кофе содержит множество биоактивных соединений, которые могут оказывать защитный эффект на печень и почки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok