Оценены шансы Овечкина забить 450-й гол в домашних матчах НХЛ

Букмекеры высоко оценили шансы Овечкина забить 450-й гол в домашних матчах НХЛ

Букмекеры высоко оценили шансы нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить 450-й гол в домашних матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Если хоккеист забросит шайбу на своем льду в матче против «Сан-Хосе Шаркс», то обойдет Горди Хоу и займет второе место в рейтинге лиги — впереди останется лишь Уэйн Гретцки с 492 голами. Аналитики считают Овечкина фаворитом на гол: коэффициент 2,10 на «да», 1,65 на «нет». На победу «Вашингтона» с учетом овертайма и буллитов дают 1,50 против 2,55 на гостей.

Игра стартует в ночь с 15 на 16 января в 03:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин отметился голом в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». Россиянин забросил 994-ю шайбу в заокеанской карьере с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки остается 22 гола.