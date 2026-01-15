Реклама

15:05, 15 января 2026Спорт

Последний тренер 31-летнего воспитанника ЦСКА отреагировал на его смерть

Последний тренер Адамса Лисицын назвал погибшего очень ранимым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер футбольного клуба «Алга» из Бишкека Максим Лисицын, работавший с воспитанником ЦСКА Лайонелом Адамсом, отреагировал на смерть 31-летнего игрока. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметил, что работал с футболистом непродолжительное время. «Лео мне показался чересчур мягким человеком, чувствительным к стрессовым ситуациям, которые не касаются футбола. Видно, просто характер такой — очень ранимый человек», — заявил Лисицын, который стал последним тренером Адамса.

14 января стало известно, что Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечалось, что прибывшие на место медики уже не могли никак ему помочь.

По информации «Mash на спорте», мать погибшего Адамса заявила, что с ее сыном кто-то расправился. При этом друзья футболиста утверждают, что он сделал это сам из-за неразделенной любви.

