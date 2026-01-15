«Роскосмос» оценил работу Crew-11 на МКС

«Роскосмос»: Совместный полет экипажей Crew-11 и «Союза МС-28» прошел прекрасно

Полтора месяца совместного полета экипажей миссий Crew-11 и «Союз МС-28» на Международной космической станции (МКС) прошли прекрасно. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Роскосмос».

«Это были прекрасные полтора месяца совместного полета, наполненные работой, передачей дел, экспериментами, обслуживанием систем станции, а еще — общением, дружескими шутками, интересными историями, встречей общих праздников», — говорится в сообщении.

Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 — американскими астронавтами Зеной Кардман и Майклом Финком, японским астронавтом Кимией Юи и российским космонавтом Олегом Платоновым — покинул МКС сегодня, 15 января, в 01:20 по московскому времени.

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне.

Также в январе портал Spaceflight Now заметил, что НАСА допустило досрочное возвращение с МКС на Землю членов экипажа миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из них.

В настоящее время на МКС находится экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс, отправившийся на околоземную орбиту в ноябре.