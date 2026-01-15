Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:33, 15 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» оценил работу Crew-11 на МКС

«Роскосмос»: Совместный полет экипажей Crew-11 и «Союза МС-28» прошел прекрасно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Полтора месяца совместного полета экипажей миссий Crew-11 и «Союз МС-28» на Международной космической станции (МКС) прошли прекрасно. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Роскосмос».

«Это были прекрасные полтора месяца совместного полета, наполненные работой, передачей дел, экспериментами, обслуживанием систем станции, а еще — общением, дружескими шутками, интересными историями, встречей общих праздников», — говорится в сообщении.

Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 — американскими астронавтами Зеной Кардман и Майклом Финком, японским астронавтом Кимией Юи и российским космонавтом Олегом Платоновым — покинул МКС сегодня, 15 января, в 01:20 по московскому времени.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне.

Также в январе портал Spaceflight Now заметил, что НАСА допустило досрочное возвращение с МКС на Землю членов экипажа миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из них.

В настоящее время на МКС находится экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс, отправившийся на околоземную орбиту в ноябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok