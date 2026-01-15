Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 15 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

Военный Дандыкин спрогнозировал ужесточение ударов России по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ближайшее время Россия будет наносить более жесткие удары по Украине, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил о том, что украинский конфликт перешел в новую фазу. По его мнению, удар Киева по отелю и кафе в Херсонской области в ночь на 1 января, а также попытка атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря заставили Москву ужесточить меры. «Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше», — уточнил эксперт.

Дандыкин согласился с мнением Джонсона. Оголтелость ударов со стороны Киева по российским гражданским объектам и на новых территориях, и в приграничье имеет место быть и даже нарастает, считает он. Кроме того, если раньше удары в основном наносились беспилотниками дальнего действия, то сейчас украинцы все чаще применяют ракеты, указал эксперт. На ближних расстояниях они используют HIMARS, а на дальних — «Нептуны», уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Враг активизировался и в средствах не стесняется. Сейчас еще больше просят дать дальние ракеты, опять вопрос встанет, наверное, о Tomahawk и так далее. Поэтому я предполагаю, что удары будут наноситься с нашей стороны еще жестче с применением всех возможных сил, включая, вполне вероятно, и "Орешник", и не только эти средства поражения, потому что докладывал вице-премьер [Денис] Мантуров президенту [Владимиру] Путину, что на полях сражения испытано более ста новых видов оружия, начиная, видимо, от стрелкового и заканчивая средствами дальнего поражения», — поделился спикер.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион двумя ракетами «Нептун» и шестью беспилотниками с реактивной силовой установкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok