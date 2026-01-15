Реклама

13:58, 15 января 2026Россия

Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

Жена экс-замминистра труда Скляра заявила, что тот не обвинял ее перед смертью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Скляр

Алексей Скляр. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жена найденного мертвым на пороге особняка в Новой Москве экс-замминистра труда России Алексея Скляра заявила, что тот не обвинял ее перед смертью. Первый комментарий она дала изданию MSK1.RU.

«О смерти Алексея я знаю. У нас горе в семье. Он меня не обвинял, это сильно раздули в СМИ», — сказала собеседница портала.

По ее словам, домашнего насилия в семье не было. «Естественно, никаких избиений [со стороны мужа] не было», — заключила супруга бывшего чиновника.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома, стало известно днем 15 января. Как сообщалось, он недавно женился во второй раз, но после ухода из правительства у бывшего чиновника возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье якобы начались ссоры, о чем он жаловался бывшей коллеге.

