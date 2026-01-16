Реклама

15:21, 16 января 2026

Гренландская биатлонистка назвала Трампа полным идиотом

Гренландская биатлонистка Слеттемарк: Дональд Трамп — полный идиот
Андрей Стрельцов
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк выступила с критикой президента США Дональда Трампа, назвав его полным идиотом. Ее слова приводит Yle.

«У нас все об этом говорят. Я в бешенстве. Трамп — полный идиот. Он не понимает нашу культуру и общество», — заявила Слеттемарк.

Уроженка Гренландии также рассказала, что ее родственники плохо спят ночью из-за страха. Биатлонистка призналась, что они с братом рассматривают возможность провести акцию протеста на предстоящих Олимпийских играх в Италии, где спортсмены выступят под флагом Дании.

Ранее Трамп заявил, что НАТО должна помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.

