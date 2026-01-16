Хоккеистов клуба КХЛ обвинили в пьяном дебоше

Хоккеистов «Трактора» Ливо, Григоренко и Никонова обвинили в пьяном дебоше

Хоккеистов челябинского «Трактора» Джоша Ливо, Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в пьяном дебоше. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, на игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пожаловался житель Челябинска, заявивший, что они на белом BMW снесли ворота одного из жилых комплексов города. Кроме того, по словам мужчины, Ливо, Григоренко и Никонов были пьяны.

После 46 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» с 48 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В последней игре, состоявшейся 14 января, челябинцы на выезде проиграли «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1:4).

В феврале прошлого года сообщалось, что хоккеистов «Трактора» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск за дебош. Тогда один из спортсменов толкнул дверь самолета Boeing 737, из-за чего открылся аварийный люк. Борт вернулся в аэропорт вылета, а хоккеистов вывели из самолета.

