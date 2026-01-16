На Украине заметили связанную с суммой залога Тимошенко интересную деталь

«Страна.ua»: Тимошенко и Дубинскому назначили залог на сумму 33 миллиона гривен

Бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко суд назначил почти такую же сумму залога, как за день до этого находящемуся в СИЗО депутату Верховной Рады Александру Дубинскому. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Интересно, что украинские суды уже второй день подряд по резонансным делам определяют сумму залога в 33 миллиона гривен (более 59 миллионов рублей). Вчера 33,28 миллиона гривен (около 59,68 миллиона рублей) определили нардепу Дубинскому. Сегодня — Юлии Тимошенко», — говорится в публикации.

Силовики пришли с обысками к Тимошенко вечером 13 января. Сообщалось, что они проводились с применением силы. Лидера «Батькивщины» заподозрили в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах.

16 января суд избрал меру пресечения Тимошенко. Кроме залога, ей назначили носить электронный браслет и запретили общаться с рядом депутатов.