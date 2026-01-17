Реклама

09:34, 17 января 2026

Назван наиболее вероятный счет в манчестерском дерби

Букмекеры назвали счет 1:1 наиболее вероятным в манчестерском дерби
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Манчестер Сити»

Игроки «Манчестер Сити». Фото: Scott Heppell / Reuters

Букмекеры навали наиболее вероятный счет в дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, команды, скорее всего, сыграют вничью со счетом 1:1. На это событие можно поставить с коэффициентом 7,00.

Коэффициентом 8,00 оценивается победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1. На то, что команды сыграют со счетом 2:2, можно поставить с коэффициентом 10,00.

Ранее прогноз на матч сделал бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. По его словам, победит «Манчестер Сити».

