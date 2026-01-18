Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал»

Моуринью оценил возвращение в «Реал» фразой «не втягивайте меня в мыльные оперы»

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о возможном возвращении в мадридский «Реал». Его слова приводит A Bola.

«Не втягивайте меня в мыльные оперы. Бывают хорошие мыльные оперы, но они слишком затянуты: пропускаешь одну-две серии, и потом теряешь нить повествования. Не втягивайте меня, потому что я их не смотрю», — заявил 62-летний специалист.

В данный момент Моуринью возглавляет португальскую «Бенфику». Он подписал контракт с клубом в сентябре 2025 года. Тренер работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами специалист выиграл чемпионат Испании, а также взял Кубок и Суперкубок страны.

17 января букмекеры назвали фаворита на пост следующего главного тренера «Реала». Им является немецкий специалист Юрген Клопп. Другими кандидатами на пост называют Моуринью, а также Энцо Мареску и Томаса Тухеля.

12 января «Реал» уволил с поста главного тренера Хаби Алонсо. Исполняющим обязанности тренера назначен Альваро Арбелоа.