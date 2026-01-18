Реклама

11:26, 18 января 2026Спорт

Российская баскетболистка фразой «не чувствую себя безопасно» описала жизнь в США

Российская баскетболистка Клюндикова: Чувствую себя не так безопасно в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мария Клюндикова

Мария Клюндикова . Фото: Kevin Ng / Reuters

Российская баскетболистка Мария Клюндикова фразой «не чувствую себя безопасно» описала жизнь в США. Ее цитирует ТАСС.

Клюндикова играет в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Миннесота Линкс». «В США чувствую себя не так безопасно, потому что, например, на улицах очень много бездомных, и я не очень комфортно себя чувствую», — сказала 27-летняя спортсменка.

Россиянка призналась, что в остальных аспектах уже адаптировалась к жизни в Штатах, в том числе к более жирной пище. Клюндикова отнесла к положительной черте американцев тягу к спорту. Она добавила, что не чувствовала негатива в свой адрес.

Клюндикова выступает за «Миннесоту» с лета 2025 года. В прошлом сезоне WNBA россиянка провела за команду 40 матчей, в которых набирала в среднем по 4,1 очка и совершала по 3 подбора за игру.

В конце декабря российский голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной рассказал, что жить в США небезопасно. «Если еще светло, могу выйти по делам, а вот когда темно — из дома вообще не выхожу», — заявил спортсмен, живущий в городе Рокфорд (штат Иллинойс).

