Российский борец-чемпион ответил на критику из-за контракта с американской лигой

Борец Садулаев заявил, что предан России после контракта с американской лигой

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев ответил на критику из-за контракта с американской лигой Real American Freestyle (RAF). Заявление доступно на странице спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Садулаев подчеркнул свою преданность России и отметил, что продолжает получать предложения о смене гражданства, но остается верен стране. Он добавил, что выступления в лиге с ведущими атлетами планеты позволят ему раскрыть потенциал и продемонстрировать силу российской школы борьбы.

Ранее Садулаев рассказал о помощи от американских соперников. Спортсмен сообщил, что дружит с американцем Кайлом Снайдером.

29-летний Садулаев имеет в активе две золотые олимпийские медали, шесть титулов чемпиона мира и четыре европейских первенства. Контракт с RAF был объявлен организацией 15 января.