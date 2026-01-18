Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:23, 18 января 2026Спорт

Российский борец-чемпион ответил на критику из-за контракта с американской лигой

Борец Садулаев заявил, что предан России после контракта с американской лигой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев ответил на критику из-за контракта с американской лигой Real American Freestyle (RAF). Заявление доступно на странице спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Садулаев подчеркнул свою преданность России и отметил, что продолжает получать предложения о смене гражданства, но остается верен стране. Он добавил, что выступления в лиге с ведущими атлетами планеты позволят ему раскрыть потенциал и продемонстрировать силу российской школы борьбы.

Ранее Садулаев рассказал о помощи от американских соперников. Спортсмен сообщил, что дружит с американцем Кайлом Снайдером.

29-летний Садулаев имеет в активе две золотые олимпийские медали, шесть титулов чемпиона мира и четыре европейских первенства. Контракт с RAF был объявлен организацией 15 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Европе заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

    Российский борец-чемпион ответил на критику из-за контракта с американской лигой

    Медведчук допустил тотальную мобилизацию на Украине

    Экс-советник Трампа объяснил его желание владеть Гренландией

    На Украине женщину оштрафовали за видео дочери под музыку на русском

    Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от России

    Послы стран ЕС проведут экстренное заседание после объявления Трампа о пошлинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok