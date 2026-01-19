Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 19 января 2026Наука и техника

Космонавт рассказал о биоэкспериментах на российском сегменте МКС

Космонавт Кононенко: На МКС проводятся эксперименты по изучению микроорганизмов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) проводится серия логически связанных экспериментов по изучению микроорганизмов. Об этом в колонке для ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Герой России космонавт Олег Кононенко.

Космонавт выделил три основных биоэксперимента.

Первый — «Биодеградация» — исследует воздействие микробов на материалы и системы станции. Второй — «Биоэкология» — изучает влияние невесомости и космической радиации на микроорганизмы. Третий — «Биориск» — позволяет определить пределы устойчивости жизни в открытом космосе.

«Развитие космической биотехнологии представляет собой не просто научно-техническое направление, а целостную философию будущего», — уверен космонавт.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В августе 2025 года президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что энергомощность перспективной Российской орбитальной станции для проведения научных экспериментов составит до 50 киловатт, тогда как у действующей МКС этот показатель равен 5-7 киловаттам.

В июле 2024-го группа ученых из Космического центра имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, совместно с исследователями из Университета Северной Каролины в Роли сообщила, что нашла способы уничтожения растущей в космосе биопленки — нежелательных скоплений микроорганизмов, покрытых слизью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Москвичам пообещали потепление в январе

    Чехия передумала отправлять самолеты Украине

    Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok