Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 19 января 2026Бывший СССР

Лукашенко поддержал желание Трампа устроить «хана» европейцам

Лукашенко поддержал открытое желание Трампа устроить «хана» европейцам
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал действия американского президента Дональда Трампа, в том числе его открытое желание устроить «хана» странам Европы. Слова политика передает БелТА.

«[Трамп] в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент вместе с тем похвалил Трампа за действия по Венесуэле. Он отметил прямоту лидера Соединенных Штатов.

3 января Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу.

13 января в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». После этого американский лидер раскритиковал заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Банк России выпустит монету с изображением легендарного писателя-сатирика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok