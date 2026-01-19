Лукашенко поддержал желание Трампа устроить «хана» европейцам

Лукашенко поддержал открытое желание Трампа устроить «хана» европейцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал действия американского президента Дональда Трампа, в том числе его открытое желание устроить «хана» странам Европы. Слова политика передает БелТА.

«[Трамп] в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент вместе с тем похвалил Трампа за действия по Венесуэле. Он отметил прямоту лидера Соединенных Штатов.

3 января Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу.

13 января в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». После этого американский лидер раскритиковал заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США.