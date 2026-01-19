Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 19 января 2026Мир

На Западе назвали заявления Трампа о Гренландии дилеммой для ЕС

Профессор Дизен: Трамп поставил Европу перед выбором из-за Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о российской угрозе для Гренландии поставили европейских лидеров в сложное положение. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой», — написал Дизен в соцсети X. По его мнению, теперь Европа вынуждена либо защищать Москву, отрицая угрозу, что неприемлемо для части европейской элиты, либо косвенно соглашаться с возможной «американской аннексией» острова.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон в ситуации с Гренландией использует упоминание России и Китая как повод оправдать свои притязания на остров.

Ряд европейских лидеров боится сценария, где Трамп получает Гренландию, так как следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

Издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию безумным и сумасшедшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Пассажира самолета вырвало на попутчиков по вине бортпроводников

    Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok