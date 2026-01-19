На Западе назвали заявления Трампа о Гренландии дилеммой для ЕС

Заявления президента США Дональда Трампа о российской угрозе для Гренландии поставили европейских лидеров в сложное положение. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой», — написал Дизен в соцсети X. По его мнению, теперь Европа вынуждена либо защищать Москву, отрицая угрозу, что неприемлемо для части европейской элиты, либо косвенно соглашаться с возможной «американской аннексией» острова.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон в ситуации с Гренландией использует упоминание России и Китая как повод оправдать свои притязания на остров.

Ряд европейских лидеров боится сценария, где Трамп получает Гренландию, так как следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

Издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию безумным и сумасшедшим.