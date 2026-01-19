Полковник Матвийчук: В ВСУ засветились иностранные наемники из 60 стран

В общей сложности в помощи Украине «засветились» наемники примерно из 60 стран, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О происхождении иностранных бойцов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«По тем данным, которыми я сегодня располагаю, около 60 стран, откуда были наемники. Преобладают, конечно же, Латинская Америка, страны Балтии, Польша, ограниченное количество англосаксов, и есть такие экзотические, например, из Африки тоже есть наемники», — поделился эксперт.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан не приезжать в республику для участия в боевых действиях. По его словам, украинское командование «заменяет украинцев на колумбийцев» в роли «пушечного мяса» на передовой в штурмовых подразделениях. «Здесь вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют», — рассказал мужчина.

До этого стало известно, что иностранные наемники из Колумбии, сражающиеся на стороне ВСУ, в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием.

Также беженец Владимир Головня рассказал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) находились британские и французские наемники, служащие в рядах ВСУ.

