Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 19 января 2026Силовые структурыЭксклюзив

Шансы Долиной вернуть квартиру оценили

Адвокат Власова: У Долиной не осталось шансов вернуть квартиру
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

У российской певицы Ларисы Долиной не осталось шансов вернуть квартиру, проданную Полине Лурье, убеждена адвокат Ольга Власова. Оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

«Кроме того, теперь, поскольку Долина добровольно не исполнила решение суда и его принудительно исполняли приставы, ей придется заплатить исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. А если же вещи Долиной, находящиеся в квартире, будут сданы на хранение в специализированную организацию, то необходимо будет еще возместить Лурье расходы на хранение вещей», — поделилась адвокат.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что судебные приставы начали принудительное выселение певицы. Позже адвокат рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточняется, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.

При этом адвокат артистки Мария Пухова опровергла факт принудительного выселения. Известно, что Долина в данный момент находится на отдыхе в ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Москвичам пообещали потепление в январе

    Чехия передумала отправлять самолеты Украине

    Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok