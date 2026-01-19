Шансы Долиной вернуть квартиру оценили

Адвокат Власова: У Долиной не осталось шансов вернуть квартиру

У российской певицы Ларисы Долиной не осталось шансов вернуть квартиру, проданную Полине Лурье, убеждена адвокат Ольга Власова. Оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

«Кроме того, теперь, поскольку Долина добровольно не исполнила решение суда и его принудительно исполняли приставы, ей придется заплатить исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. А если же вещи Долиной, находящиеся в квартире, будут сданы на хранение в специализированную организацию, то необходимо будет еще возместить Лурье расходы на хранение вещей», — поделилась адвокат.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что судебные приставы начали принудительное выселение певицы. Позже адвокат рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточняется, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.

При этом адвокат артистки Мария Пухова опровергла факт принудительного выселения. Известно, что Долина в данный момент находится на отдыхе в ОАЭ.

