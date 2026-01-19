Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 19 января 2026Мир

Сийярто обратился к Евросоюзу с жестким посланием из-за Гренландии

Сийярто: Евросоюзу не следует заниматься судьбой Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

В Венгрии считают, что Евросоюзу не следует заниматься судьбой Гренландии. Данный вопрос нужно обсуждать на переговорах между Данией и США, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает телеканал M1.

Так политик прокомментировал разногласия между Соединенными Штатами и ЕС по поводу статуса острова.

«Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров. Я не считаю это вопросом Европейского союза», — подчеркнул дипломат.

Ранее издание EUobserver написало, что голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией 21 января обернется балаганом. Как считает источник, депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки.

В свою очередь, глава США ранее объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    ЕС захотел вбить клин между Россией и Норвегией

    Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

    Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

    Гражданам ЕС разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне

    Российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта

    Зеленский анонсировал новые боевые операции против России

    Сибиряки переночевали в палатке в минус 43

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok