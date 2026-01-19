Сийярто обратился к Евросоюзу с жестким посланием из-за Гренландии

Сийярто: Евросоюзу не следует заниматься судьбой Гренландии

В Венгрии считают, что Евросоюзу не следует заниматься судьбой Гренландии. Данный вопрос нужно обсуждать на переговорах между Данией и США, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает телеканал M1.

Так политик прокомментировал разногласия между Соединенными Штатами и ЕС по поводу статуса острова.

«Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров. Я не считаю это вопросом Европейского союза», — подчеркнул дипломат.

Ранее издание EUobserver написало, что голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией 21 января обернется балаганом. Как считает источник, депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки.

В свою очередь, глава США ранее объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

