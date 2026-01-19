Реклама

00:25, 19 января 2026

В ISU прокомментировали право Валиевой выступать на турнирах в России

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали право российской фигуристки Камилы Валиевой выступать на турнирах в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ISU заявили, что вопрос о допуске к национальным чемпионатам решается самими фигуристами и членами ISU.

18 января Валиева заявила о возвращении на соревнования. 19-летняя спортсменка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением срока ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

