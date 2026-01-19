Реклама

Россия
15:44, 19 января 2026Россия

В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

Пушков: Приглашение Путина в «Совет мира» вызовет в Европе негодование
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Приглашение президента России Владимира Путина войти в международный «Совет мира» по сектору Газа вызовет в Европе смесь негодования и бессилия. Такую реакцию предсказал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По мнению политика, этим предложением глава Белого дома Дональд Трамп «еще раз доказывает, что играет только в свою игру — и не играет в чужие, причем не особо оборачиваясь на союзников».

Комментируя информацию о том, что постоянное место в «Совете мира» будет стоить один миллиард долларов, Пушков подчеркнул, что Трамп ждет от этой структуры пополнения американской казны.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас предложение детально изучается.

До этого сообщалось, что в «Совет мира» также вошли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Ажай Банга.

