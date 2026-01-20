Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:07, 20 января 2026Спорт

Фетисов оценил драку россиянина Бобровского с другим вратарем в матче НХЛ

Фетисов: Бобровский поступил правильно, вратари — это часть команды
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил драку российского вратаря «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского с другим голкипером в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет. Вратари — это часть команды», — сказал Фетисов.

Ранее, 20 января, Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ. После матча Бобровский назвал причину, по которой вступил в стычку с соперником.

37-летний Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне НХЛ вратарь провел 34 матча, 19 из которых завершились победой «Пантерс». Россиянин отразил 87,5 процента бросков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Лавров высказался о планах по сохранению действующего режима на Украине

    Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

    Honor скопировала iPhone

    В Минобороны России назвали цели ночного массированного удара по объектам Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok