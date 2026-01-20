Фетисов оценил драку россиянина Бобровского с другим вратарем в матче НХЛ

Фетисов: Бобровский поступил правильно, вратари — это часть команды

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил драку российского вратаря «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского с другим голкипером в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет. Вратари — это часть команды», — сказал Фетисов.

Ранее, 20 января, Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ. После матча Бобровский назвал причину, по которой вступил в стычку с соперником.

37-летний Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне НХЛ вратарь провел 34 матча, 19 из которых завершились победой «Пантерс». Россиянин отразил 87,5 процента бросков.