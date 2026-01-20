Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:45, 20 января 2026Спорт

Мать пропавшего пловца Свечникова прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Мать российского пловца Николая Свечникова в скором времени прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Альперен Чакмак.

Он уточнил, что участие матери в процедуре, связанной с опознанием тела и проведением ДНК-экспертизы, обязательно. В ближайшие пару дней она приедет в Стамбул.

Ранее тело неизвестного мужчины, предположительно, принадлежащее российскому пловцу Николаю Свечникову, обнаружили во время очистки морского дна в Стамбуле.

Также ранее мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, обращалась в Генеральную прокуратуру РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok