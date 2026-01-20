Оценены шансы «Монако» отобрать очки у «Реала» в матче Лиги чемпионов

На победу «Монако» над «Реалом» можно поставить с коэффициентом 9,20

Букмекеры оценили шансы «Монако» отобрать очки у мадридского «Реала» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На победу монегасков принимаются ставки с коэффициентом 9,20, на ничью можно поставить с коэффициентом 6,60. Букмекеры не сомневаются в победе «Реала», на это событие принимаются ставки с коэффициентом 1,30.

Ранее букмекеры оценили шансы форварда Реала Килиана Мбаппе забить мяч «Монако». На это событие можно поставить с коэффициентом 1,43.

Матч «Реала» и «Монако» состоится 20 января в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.