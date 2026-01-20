Реклама

00:04, 20 января 2026

В США обвинили Запад в затяжной ненависти к России

Дэвис: Ненависть к России на Западе уходит корнями еще к эпохе СССР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Ненависть к России на Западе уходит корнями к эпохе СССР. Это мешает воспринимать Москву как партнера по переговорам, высказал мнение подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита», — отметил он.

Однако, считает Дэвис, слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Европейцев «с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию». Дэвис также подчеркнул, что НАТО всегда выбирала путь эскалации с Россией.

Несколькими днями ранее российское посольство в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше и порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну.

До этого в МИД РФ объяснили «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске.

