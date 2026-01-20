Журова оценила вероятность наказания Овечкина за отказ обматывать клюшку радужной лентой

Депутат Журова: Овечкина не накажут за отказ обматывать клюшку радужной лентой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность того, что российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина накажут за отказ обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что санкций в отношении хоккеиста не последует. Она подчеркнула, что в США к выбору россиянина относятся с уважением, поскольку Америка ценит свободу мнений.

Овечкин вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета. При этом некоторые игроки обеих команд обмотали клюшки радужными лентами.

В ходе регулярного чемпионата-2022/2023 в НХЛ разгорелся скандал из-за акций в поддержку ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда лига предлагала игрокам выходить на разминку перед матчами в радужных свитерах. Большинство российских хоккеистов, включая Овечкина, отказались их надевать, вскоре к ним присоединились и другие спортсмены. После этого руководство НХЛ объявило об отмене обязательных акций со свитерами. При этом радужная обмотка клюшек сначала попала под запрет, однако затем снова была разрешена.