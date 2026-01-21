Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

Следственный комитет России сообщил о вынесении 21 января приговора четырем фигурантам дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Так, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 25, 22 и 18 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Защита осужденных намерена обжаловать приговор. Прокуратура ранее требовала приговорить фигурантов к 28, 26 и 24 годам соответственно.

По информации «Коммерсанта», им предстоит выплатить вдове генерала Светлане Кирилловой 7,2 миллиона рублей, ее сыну и вдове Поликарпова — по 10 миллионов рублей. Также частично были удовлетворены иски владельцев 27 квартир и 13 автомобилей, поврежденных в результате взрыва.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Исполнителя теракта приговорили к высшей мере наказания

2-й Западный окружной военный суд приговорил Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за совершение теракта в отношении Кириллова к пожизненному лишению свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Раскрыты подробности о подрыве генерала Кириллова

Взрыв произошел рано утром 17 декабря 2024 года в районе Рязанского проспекта в Москве. Бомба была активирована в тот момент, когда генерал и его помощник вышли из подъезда к служебному автомобилю.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По данным следствия, агенты Службы безопасности Украины (СБУ) готовили преступление в четырех странах. Осенью 2024 года организаторы доставили из Польши в Россию компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), части которого замаскировали под стройматериалы. Их дома у себя хранил Сафарян. Точиев и Падиев нашли и оплатили конспиративную квартиру для исполнителя теракта — Курбонова.

Он по видеосвязи с куратором изготовил из взрывчатки бомбу, эквивалентную по мощности 500 граммам тротила. В качестве поражающих элементов были использованы 1,5 тысячи стальных шариков марки Centershot для стрельбы из рогатки, купленные в торговом центре «СпортЕХ».

Курбонов после задержания дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой. Он рассказал, что собрал СВУ, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат. Транспортное средство мужчина разместил около подъезда дома, где жил Кириллов. После выхода военачальника на улицу злоумышленник дистанционно привел СВУ в действие, после чего скрывался на конспиративной квартире.

Смерть генерала наступила от 130 телесных повреждений, нанесенных в основном стальными шариками для стрельбы из рогатки, использованных в бомбе в качестве поражающих элементов.