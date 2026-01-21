Игрок проиграл почти три миллиона рублей из-за ставки на матч Лиги чемпионов

Игрок проиграл 2,7 миллиона рублей из-за ставки на ничью в матче Лиги чемпионов

Клиент букмекерской конторы потерял крупную сумму из-за неудачной ставки на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Арсеналом». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил 35 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) на ничью с коэффициентом 3,25. Однако уже на 18-й минуте команды обменялись голами, а к концу первого тайма «Арсенал» повел — 2:1. Во втором тайме лондонцы забили третий мяч, обеспечив себе победу.

До матча букмекеры отдавали небольшое предпочтение итальянской команде, которая играла дома. На ее победу можно было поставить с коэффициентом 2,70. Успех «Арсенала» оценивали коэффициентом 2,80.

После семи туров «Арсенал» является единоличным лидером с 21 очком. «Интер» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.