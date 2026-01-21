Появились детали о прошлом арестованного из-за смертельной БДСМ-сессии московского сомелье

Сомелье, задушивший жену, организовал БДСМ-клуб, закрытый правоохранителями

Сомелье Владимир Глухов, устроивший жене смертельную БДСМ-сессию, в прошлом активно удовлетворял свои садистские наклонности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он был организатором московского БДСМ-клуба, закрытого в 2025 году правоохранительными органами после обысков.

Также Глухов вел тематический Telegram-канал, в котором публиковал плотские утехи с первой и второй супругами с использованием плетей и ножей. Мужчина проводил БДСМ-сессии дома и на природе во время фестиваля «BDSM Fishing».

С агрессией сомелье столкнулась не только коллега во время гастрономического фестиваля летом 2022 года, но и охранник, на которого Глухов напал с ножом в декабре 2019 года недалеко от своего дома.

Он расправился с женой ночью 11 января. Во время БДСМ-сессии мужчина надел ей наручники, связал и вставил кляп в рот. В ходе игр Глухов закрыл нос партнерши рукой и полностью перекрыл ей дыхание. Женщина почувствовала себя плохо и упала на пол.

Тогда муж решил расправиться с ней на фоне ранее возникшего конфликта. Он взял подушку и стал душить жену, пока она не перестала подавать признаки жизни. Глухов арестован.