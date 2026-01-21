Реклама

Сноубордистка объяснила желание нарастить ногти на ногах

Сноубордистка Ким призналась, что наращивает ногти из-за отсутствия натуральных
Екатерина Ештокина

Фото: David Ramos / Getty Images

Американская сноубордистка и двукратная олимпийская чемпионка Хлоя Ким объяснила желание иметь наращенные ногти на ногах. Интервью опубликовало издание Women's Health.

25-летняя спортсменка призналась, что носит искусственные накладки на ногти из-за отсутствия натуральных. «Я делаю маникюр и педикюр раз в месяц, но дело в том, что у меня проблемы с ногтями на ногах, потому что я постоянно их теряю. Сейчас у меня отсутствуют два ногтя на ногах», — посетовала Ким.

Однако сноубордистка уточнила, что упомянутый метод ненадежный. «Они постоянно выпадают. Однажды я летела на самолете, и у меня выпал ноготь на большом пальце ноги. Я не знала, что с ним делать! И просто бросила его на сиденье», — рассказала собеседница издания.

В июне 2025 года маникюр 12-летней дочери Ким Кардашьян смутил общественность. Наследница знаменитостей попала в объективы папарацци во время празднования своего дня рождения.

