Верный пес неделями ждал хозяина после его смерти

В Китае спасли собаку, которая несколько недель ждала умершего хозяина
Фото: Asia Images / Shutterstock / Fotodom

В китайском городе Шанхай спасли пса, который несколько недель ждал хозяина после его смерти. Об этом сообщает South China Morning Post.

Хозяин собаки по кличке Аван жил один и заботился о питомце на протяжении десяти лет. 11 декабря 2025 года его не стало. После смерти хозяина верный пес остался на лестничной клетке и отказывался уходить от запертой двери квартиры.

Соседи положили на пол одежду, чтобы Авану было теплее, и пытались его накормить, однако он отказывался от еды. Некоторые жители дома пытались забрать пса себе, но тот убегал при их приближении.

6 января собака исчезла. В ту ночь шел дождь с грозой, температура опустилась до двух градусов. Лишь спустя два дня одна из жительниц дома нашла пса на улице возле здания. Он выглядел подавленным, а по его морде текли слезы. Женщина отнесла Авана в офис жилищного комитета, где ему дали сосиски. Сначала пес отказывался, но потом съел сразу десять штук.

Сын хозяина собаки, редко навещавший отца, отказался забирать питомца. Приютить Авана вызвался один из соседей, часто игравший с ним в прошлом.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу, Бразилия, собака четыре месяца ждала умершего хозяина у больницы, растрогала людей и нашла новую семью.

