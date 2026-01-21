Захарова задалась одним вопросом после слов Трампа о Гренландии

Захарова задалась вопросом, обратятся ли Дания и Канада за поддержкой в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа задалась вопросом о том, обратятся ли Дания и Канада за поддержкой в НАТО из-за угрозы нарушения суверенитета. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?» — написала она.

Захарова напомнила, что Дания и Канада наряду с США являются странами-основателями альянса и все они подписали соответствующий договор в один день.

Во время своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп упрекнул Канаду в неблагодарности и заявил, что страна существует благодаря США. Американский лидер также повторил свои слова о намерении купить Гренландию, так как, по его мнению, Дания не способна защитить остров.