Футболисты «Манчестер Сити» вернут фанатам деньги за билеты после поражения на выезде. Об этом сообщает Daily Mirror.

Четверо капитанов команды — Бернарду Силва, Рубен Диаш, Эрлинг Холанд и Родри — оплатят билеты болельщикам, посетившим выездной матч команды в Лиге чемпионов против норвежского «Буде-Глимт». Игра прошла в городе Буде, находящемся за Полярным кругом, 20 января и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Всего матч посетили 374 болельщика «Манчестер Сити». Футболисты команды потратят почти 10 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы компенсировать каждому стоимость билетов. «Наши фанаты значат для нас все», — отметили игроки «Сити».

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы занимает 11-е место в турнирной таблице. В активе «Сити» 13 очков.