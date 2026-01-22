Реклама

11:01, 22 января 2026Спорт

Генконсульство подтвердило гибель пропавшего в Босфоре российского пловца

Генконсульство РФ подтвердило гибель пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @beswim__

Экспертиза ДНК подтвердила, что в Босфорском проливе обнаружили тело российского пловца Николая Свечникова, который пропал в августе 2025 года. Об этом заявили в генконсульстве России в Стамбуле, передает РИА Новости.

«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову», — говорится в сообщении.

Российское консульство выразило соболезнования родным и близким Свечникова.

Ведомство также сообщило, что ожидает от турецких органов определения причины гибели российского пловца.

Ранее мать Николая Свечникова Галина подтвердила, что обнаруженное тело в Босфоре принадлежит ее сыну.

Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор в августе 2025 года. Спортсмен оказался единственным из почти 3000 участников, кто не смог добраться до финиша.

