В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

Депутат Афонин призвал к духовной деколонизации на фоне нападения на школу

Чтобы в России изменилась ситуация с нападением на школы, стране нужна духовная деколонизация, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Таким образом он прокомментировал инцидент, произошедший в Татарстане.

Ранее семиклассник ворвался с ножом в многопрофильный лицей №37 Нижнекамска и напал на уборщицу. Он также взорвал петарды на этажах лицея. Учащиеся в это время скрывались в кабинетах.

К сожалению, происшествия в российских школах участились, отметил депутат.

«В декабре мы пережили трагедию в Одинцове, теперь — в Нижнекамске. Когда такое в очередной раз происходит, чиновники и политики обычно начинают говорить о том, что необходимо усилить охрану школ. Что же, в системе безопасности наших учебных заведений есть что усовершенствовать. Но на самом деле даже росгвардейцы и металлоискатели не дают никаких надежных гарантий. Невозможно охранять все 40 тысяч российских школ как военные базы», — высказался Афонин.

Парламентарий добавил, что в советское время в школах не было никаких охранников и таких трагедий не происходило, сейчас же они следуют одна за другой.

«Чтобы ситуация изменилась, нам нужна духовная деколонизация. Одинцовский школьник-убийца находился под влиянием западных неофашистских идеологий. Он выкладывал в интернет фото с типовыми атрибутами западных расистов — White Power, руны, кельтские кресты. Почти уверен, что и нижнекамский нападавший тоже вдохновлялся каким-то западным идейным мусором», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее мэр города Радмир Беляев сообщил, что уборщица нижнекамского лицея получила ранение в руку. Школьники, по его словам, не пострадали. Позднее от Минздрава республики стало известно, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

