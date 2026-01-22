Реклама

14:32, 22 января 2026

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о браке

Радиостанция УВБ-76 передала три шифровки на фоне учреждения Совета мира
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала три новых загадочных сообщения на фоне учреждения Совета мира в Давосе. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня передала первую шифровку со словом «венчиковый» в 11:21 по московскому времени. За ней, в 13:21, последовала шифрровка о браке — слово «супружеский». В 14:19 прозвучало сообщение со словом «актиний». Ранее передач с этими словами в эфире не было.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.

