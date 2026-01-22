Реклама

22:33, 22 января 2026Ценности

Раскрыт самый популярный размер груди у россиянок

Хирург Чиракадзе заявил, что россиянки чаще всего делают 2,5-3,5 размеры груди
Екатерина Ештокина

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Пластический хирург Арсен Чиракадзе раскрыл самый популярный размер груди у россиянок. Материал на данную тему публикует «Газета.Ru».

Специалист заявил, что выбор объема груди всегда индивидуален, однако чаще всего женщины делают 2,5-3,5 размеры. «Как правило, речь идет об имплантах среднего или среднего-плюс профиля, которые позволяют получить выразительный, но при этом сдержанный результат без излишней демонстративности», — пояснил врач.

При этом эксперт подчеркнул, что главную роль во внешнем виде груди играет не размер, а форма, симметрия и степень наполненности.

Ранее в январе мать троих детей уменьшила грудь и прославилась в сети. Блогерша запечатлела себя в той же одежде после маммопластики, выделив очертания уменьшенной груди красным маркером.

