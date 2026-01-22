Реклама

В сети оценили фото Макрона в очках в компании популярного рэпера

Екатерина Ештокина

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

В сети оценили фото президента Франции Эммануэля Макрона в очках в компании популярного американского рэпера ASAP Rocky. Кадр появился на медиаплатформе Complex style в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 48-летний французский лидер в солнцезащитных очках-авиаторах со светло-синими линзами был запечатлен на фуршете рядом с исполнителем. В свою очередь, артист предстал в черном удлиненном кейпе с капюшоном и черных очках.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитостей в комментариях под постом. «Они выглядят так, будто собираются вызвать Дракулу», «Он [ASAP Rocky] там выглядит как Северус Снейп», «Два масона», — написали они.

В упомянутом образе президент Франции прибыл на форум в Давосе. Журналистка Ксения Собчак назвала наряд Макрона стильным.

Ранее в январе врач-офтальмолог Мфазо Хоув объяснил красный глаз Эммануэля Макрона на выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр. По словам медика, у французского лидера наблюдается субконъюнктивальное кровоизлияние.

