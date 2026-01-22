«Внуково» примет участие в торгах по продаже «Домодедово»

Совладелец «Внуково» заявил об участии аэропорта в аукционе по «Домодедово»

Дочерняя структура аэропорта Внуково — «Московский международный аэропорт» (ММА) примет участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово. Об этом совладелец «Внуково» Виталий Ванцев заявил «Ведомостям».

По словам бизнесмена, речь идет о «непростом объекте», и в случае победы на аукционе он не исключает привлечения партнеров для управления аэропортом. Как пишет издание, от оценки стоимости выставленного на торги «Домодедово» Ванцев воздержался.

Повторный аукцион по продаже аэропорта пройдет 29 января с понижением стартовой цены по-прежнему зафиксированной на уровне примерно 132,2 миллиарда рублей. Заявки на участие в нем принимаются с сегодняшнего дня.

Первая попытка продать ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет активами «Домодедово»), перешедшее в госсобственность по решению суда летом прошлого года, не увенчалась успехом 20 января из-за того, что участником торгов захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

Ранее о намерении претендовать на актив в случае, если второй этап конкурса проведут в виде голландского аукциона, то есть с понижением цены, заявили и представители аэропорта Шереметьево.

