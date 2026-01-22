Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 22 января 2026Экономика

«Внуково» примет участие в торгах по продаже «Домодедово»

Совладелец «Внуково» заявил об участии аэропорта в аукционе по «Домодедово»
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дочерняя структура аэропорта Внуково — «Московский международный аэропорт» (ММА) примет участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово. Об этом совладелец «Внуково» Виталий Ванцев заявил «Ведомостям».

По словам бизнесмена, речь идет о «непростом объекте», и в случае победы на аукционе он не исключает привлечения партнеров для управления аэропортом. Как пишет издание, от оценки стоимости выставленного на торги «Домодедово» Ванцев воздержался.

Повторный аукцион по продаже аэропорта пройдет 29 января с понижением стартовой цены по-прежнему зафиксированной на уровне примерно 132,2 миллиарда рублей. Заявки на участие в нем принимаются с сегодняшнего дня.

Первая попытка продать ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет активами «Домодедово»), перешедшее в госсобственность по решению суда летом прошлого года, не увенчалась успехом 20 января из-за того, что участником торгов захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

Ранее о намерении претендовать на актив в случае, если второй этап конкурса проведут в виде голландского аукциона, то есть с понижением цены, заявили и представители аэропорта Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok