15:25, 23 января 2026

Вероятность создания военного альянса России и Европы оценили

Политолог Топорнин назвал сценарий создания военного альянса ЕС и РФ фантастикой
Варвара Кошечкина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный союз России с Европой против США сегодня представляется чистой воды фантастикой, заявил политолог Николай Топорнин. Вероятность подобного сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее военный аналитик Скотт Риттер предположил, что лучшим исходом для Европы из тупика, образовавшегося после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, стало бы создание военного альянса с Россией.

«Мне кажется, что сегодня оснований для союза Европы и России без США нет. Тем более что Россия, как видите, с учетом переговорного процесса с США больше видит себя в сотрудничестве с США, чем с Европой, в любом аспекте, в экономическом, в военном, в каком-угодно, потому что понимает, что США сейчас являются "гегемоном международной политики"», — высказался политолог.

По мнению эксперта, такой сценарий был весьма вероятным 20 лет назад, однако сегодня противоречия между Россией и Европой настолько сильные, что преодолеть их в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе крайне сложно.

Если конфликт с Украиной будет улажен и наступит мир, тогда, может быть, и с Европой тоже отношения войдут в фазу потепления. Если к тому моменту Трамп не успокоится, может быть, это подтолкнет Европу к большему взаимодействию с Россией

Николай Топорнинполитолог

Европейцам сложно противостоять нажиму со стороны Трампа, так как они уступают американцам по многим параметрам, как экономическим, так и военным, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Конфигурация была сложена после Второй мировой войны, что европейцы являются младшими партнерами американцев, и вся система безопасности строилась на военном зонтике США. И сейчас, когда этот военный зонтик начинает потихонечку закрываться, выяснилось, что плана "Б" на такой случай у Европы нет, и какие-то разговоры пошли, что, может быть, создавать свои единые Вооруженные силы, что пока даже в теории выглядит не очень гладко», — заключил Топорнин.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если бы европейские чиновники признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США. Он отметил, что тогда европейские страны смогли бы получать углеводороды по более низким ценам.

