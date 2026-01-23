Реклама

Экономика
08:04, 23 января 2026

Драгоценный металл подорожал до исторического максимума

Comex: Стоимость серебра приблизилась к 99 долларам за унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Цена серебра продолжила обновлять исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

Так, на 7:50 по московскому времени стоимость тройской унции данного драгоценного металла поднялась до 98,710 доллара.

Ранее, 22 декабря, серебро впервые подорожало до отметки, превышающей 96 долларов.

В первую рабочую неделю января среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгметаллов Мосбиржи резко вырос, достигнув максимальных за все время 5,4 тонны, хотя, например, в 2025 году показатель составлял 1,3 тонны.

Аналитики объясняют рост цен на серебро напряженной геополитической обстановкой в мире и ждут, что в дальнейшем его стоимость продолжит обновлять исторические максимумы.

