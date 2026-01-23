Реклама

09:19, 23 января 2026

Капризов оформил дубль в матче НХЛ

Кирилл Капризов оформил дубль в матче НХЛ против «Детройта»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika-Imagn / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 23 января, основное время матча завершилось со счетом 3:3, а Капризов отметился голом в конце первого периода. Кроме того, в третьем периоде он оформил ассист. Игра перешла в овертайм, где российский форвард на 45-й секунде забросил победную шайбу.

В 52 матчах нынешнего сезона в активе Капризова 27 голов и 35 результативных передач. Россиянин делит 4-6 места с двумя хоккеистами в списке лучших снайперов НХЛ и находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров.

В октябре букмекеры оценили шансы Капризова стать лучшим снайпером НХЛ по итогам сезона. На это событие можно было поставить с коэффициентом 7,00.

