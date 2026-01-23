Реклама

Спорт
00:21, 23 января 2026Спорт

Назван главный фаворит Лиги чемпионов

Букмекеры назвали лондонский «Арсенал» главным фаворитом Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MATTEO CIAMBELLI / Reuters

Букмекеры обновили котировки на главных фаворитов Лиги чемпионов после семи туров общего этапа. Об этом сообщает Sports.

По мнению специалистов, основным претендентом на титул является лондонский Арсенал — единственный клуб, который выиграл все матчи турнира. На его победу в Лиге чемпионов можно поставить с коэффициентом 4,30.

На втором месте в списке претендентов расположилась «Бавария», успех которой котируется коэффициентом 6,00. Замыкает тройку фаворитов «Манчестер Сити» (7,50).

После семи туров общего этапа турнирную таблицу с 21 очком возглавляет «Арсенал», «Бавария» с 18 очками занимает второе место, а «Сити» с 11 — 13-е. Ранее «канониров» назвали явными фаворитами чемпионата Англии.

