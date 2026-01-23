Реклама

18:40, 23 января 2026

Президент Румынии заявил о готовности объединения с Молдавией

Президент Румынии Дан заявил, что готов всерьез рассмотреть унию с Молдавией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что готов всерьез рассмотреть унию с Молдавией. Его слова об объединении члена НАТО с постсоветской страной передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Бухарест готов всерьез рассматривать объединение с Молдовой только в том случае, если этого захочет большинство граждан республики», — заявил Дан во время заседания Европейского совета.

Однако президент Румынии отметил, что Бухарест будет рассматривать объединение с Молдавией на юридическом, политическом и институциональном уровнях только при условии, когда большинство жителей постсоветской страны захочет этого. Он уточнил, что сейчас такой тенденции нет.

22 января президент Молдавии Майя Санду, комментируя свои слова о своем возможном голосовании на референдуме об объединении с Румынией, заявила, что безопасность республики может быть обеспечена через присоединение к этой стране НАТО или к Европейскому союзу.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что жителей Молдавии никто не спрашивал об объединении с Румынией и о референдуме относительно этого процесса.

